Brítez se despede do Fortaleza em postagem: 'Têm sido dias difíceis'

Zagueiro argentino fez post em suas redes socias agradecendo as pessoas que conviveu em 4 anos de Tricolor de Aço

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
04 de Julho de 2026 - 15:18 (Atualizado às 15:40)
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Legenda: Britez jogou no Fortaleza por 4 anos e foi ídolo da torcida
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza
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O zagueiro argentino Brítez se despediu do Fortaleza em postagem em suas redes socias. O post dele repercutiu rapidamente entre a torcida tricolor com mensagens de agradecimento e idolatria, assim como ex-companheiros de clube.

Britez fez post com uma imagem da torcida tricolor com uma bandeira com seu rosto:

Britez fez post com uma imagem da torcida tricolor com uma bandeira com seu rosto
Legenda: Britez fez post com uma imagem da torcida tricolor com uma bandeira com seu rosto
Foto: Reprodução / Instagram

Em um post longo de agradecimento aos funcionários e jogadores, pessoas que conviveu durante 4 anos no Leão, ele afirmou que:

 "Têm sido dias difíceis. Em breve vou me despedir da equipe que tive ao longo dos anos e de todas as comissões técnicas que passaram por aqui neste período".

Veja o Post Completo de Britez

A saída de Brítez

O jogador rescindiu contrato com o clube na última quarta-feira (1º). Após problemas internos com a diretoria da SAF do Fortaleza, o argentino encerrou sua passagem vitoriosa pelo clube, com 191 partidas disputadas.

No Leão desde a temporada de 2022, o zagueiro conquistou o Campeonato Cearense duas vezes, nos anos de 2023 e 2026 e a Copa do Nordeste (2024). Além disso, foi vice-campeão da Sul-Americana na temporada de 2023.

Fortaleza explica saída

Por meio de nota oficial, o Fortaleza afirmou que todas as questões relacionadas ao caso serão conduzidas exclusivamente pelo Departamento Jurídico do Tricolor do Pici. Os advogados do jogador é que tratam diretamente com o clube.

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