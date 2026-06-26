Entenda os motivos do Fortaleza para liberar o meia Pochettino

O Fortaleza Esporte Clube tem negociação avançada de empréstimo do meia Pochettino para o Vitória-BA. Apesar da qualidade individual, o time cearense encaminhou a liberação do atleta, que tem contrato até o fim de 2027. E o Diário do Nordeste explica os principais motivos dessa decisão.

Alto salário

Pochettino é o jogador mais caro da Série B de 2026. Com 30 anos, tem vencimos próximos de R$ 750 mil por mês entre salário e luvas, o que o torna um problema na folha salarial enxuta do clube.

O padrão do meia é totalmente distante da atual realidade econômica, com um pagamento que não foi reajustado após o rebaixamento. Assim, um pré-requisito na negociação é o futuro clube arcar com todos os custos, que é o movimento que o Vitória-BA está favorável. Logo, a saída é um alívio.

Apesar da perda “técnica”, a gestão entende que esse montante pode ser reinvestido na chegada de mais reforços, além de ser necessária na saúde da instituição, que trabalha com baixo orçamento.

Baixa rendimento

No momento, o custo-benefício de Pochettino é negativo na avaliação interna. O Fortaleza deposita um alto investimento, mas não tem um retorno proporcional dentro de campo, o que o torna inviável.

O meia perdeu espaço sob o comando de Thiago Carpini e não foi sequer titular nas últimas quatro partidas da temporada. Os números reforçam o momento, com 33 jogos, três gols e uma assistência.

Assim, o nome foi inserido pelo departamento de futebol como possibilidade de renovação do elenco.

Oportunidade de valorização

A proposta do Vitória-BA chamou a atenção do Fortaleza também pela presença na Série A. Ao invés de perder status na Série B, Pochettino poderia se tornar mais valioso na temporada caso consiga recuperar o futebol em outro contexto. A indicação é de Sérgio Papellin, que trabalhou com o jogador e atualmente é o executivo de futebol do rubro-negro baiano. Deste modo, existe mais prestígio.

O movimento, em caso de opção de compra fixada, pode render receita no fim de 2026 ou mesmo um retorno ao elenco cearense com o meio-campistas em nova condição técnica e de confiança.

No Pici desde 2023, Pochettino acumula 208 jogos, com 20 gols e 30 assistências pelo Fortaleza. No período, participou de campanhas históricas na Série A, Libertadores e Copa Sul-Americana, sendo Campeão Cearense (2023) e da Copa do Nordeste (2024).