Fortaleza e Vitória acertam negociação entre Pochettino e Neris

O meia Pochettino tem um novo destino nos próximos seis meses. O atleta será emprestado ao Vitória, por seis meses, com o salário pago de forma integral pela equipe baiana. Em contrapartida, o zagueiro Neris vem para o Tricolor de Aço, em definitivo. O atleta já rescindiu com o Leão da Barra.

Pochettino já estava nos planos de ser relacionado para o duelo deste domingo (28), contra o Sport. O atleta treina separado do elenco. O motivo da negociação é enxugar a folha do clube, já que o atleta tem o salário mais alto do Leão do Pici. No Fortaleza desde 2023, foram 208 jogos, 20 gols marcados e 33 assistências. O atleta conquistou os títulos de campeão cearense em 2023 e 2026, e a Copa do Nordeste em 2024.

O zagueiro Neris, de 34 anos, vem para reforçar o sistema defensivo do Leão. Ele já não estava nos planos de Jair Ventura, treinador do Vitória, feito apenas nove jogos em 2026. O jogador já trabalhou com Thiago Carpini e tem a confiança do técnico.