Ceará anuncia contratação de Renzo López; atacante uruguaio assina até 2027

Alvinegro volta a campo na segunda-feira, quando recebe o Athletic-MG

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 17:34 (Atualizado às 17:36)
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Legenda: Renzo é o novo reforço do Ceará.
Foto: Felipe Santos/Ceará SC
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Renzo López é o novo contratado do Ceará. O anúncio foi feito pelo clube nesta quarta-feira (8). O jogador de 32 anos chega para reforçar o grupo comandado por Daniel Paulista no restante da temporada. O vínculo vai até o fim de 2027. É o terceiro reforço do Alvinegro nesta janela de transferências. Além dele, chegaram também Bryan Borges e Lucas Mugni. O atleta já treina com o restante da equipe.

“Estou muito entusiasmado por chegar a um clube com uma torcida como a do Ceará. Temos grandes objetivos neste ano e as expectativas são as melhores possíveis. Espero ajudar o mais rápido possível o clube a alcançar tudo aquilo que almeja”, afirmou o jogador. 

O atacante uruguaio vem do Vitória (BA). Por lá, atuou em sete partidas e marcou um gol. O jogador foi formado nas categorias de base do Nacional (URU) e também tem passagens por Rentistas. Sud América e Plaza Colonia, também equipes uruguaias.

Fora do país, atuou no Extremadura (ESP), Kyoto Sanga (JAP), O’Higgins (CHI), Sagan Tosun (JAP), Montevideo Wanderers (URU), Central Córdoba (ARG), Al Batin (SAU), Tigre (ARG), Independiente Del Valle (EQU), Al Fayha (SAU), até ir para o Vitória (BA). 

O Ceará entra em campo novamente na segunda-feira (13), a partir das 20h30 (de Brasília), quanado enfrenta o Athletic, no Estádio Presidente Vargas, pela Série B.

Ficha técnica

  • Renzo López Patrón (Renzo López)
  • Posição: Atacante
  • Naturalidade: Montevideo (URU)
  • Clubes onde passou: Nacional (URU), Rentistas (URU), Sud América (URU), Kyoto Sanga (JAP), O’Higgins (CHI), Sagan Tosun (JAP), Montevideo Wanderers (URU), Central Córdoba (ARG), Al Batin (SAU), Tigre (ARG), Independiente Del Valle (EQU),  Al Fayha (SAU), Vitória/BA e Ceará/CE.  

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