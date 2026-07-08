Ceará rescinde com dois jogadores e chega a sete saídas; veja lista

O lateral-direito Alex Silva e o volante Lucas Lima deixaram o Vovô

Escrito por Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 11:51 (Atualizado às 11:58)
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O Ceará acertou a saída de mais dois jogadores do seu elenco. O lateral-direito Alex Silva e o volante Lucas Lima rescindiram seus contratos com o Vozão e não fazem mais parte do grupo alvinegro comandado pelo técnico Daniel Paulista.

Agora, com essas novas saídas, o Ceará chega a sete jogadores deixando o clube neste período de meio de ano. O clube tem passado por uma reformulação no seu elenco, buscando melhorar de rendimento na Série B do Brasileirão.

SAÍDAS DO CEARÁ EM 2026

  • Fernandinho - ATA (rescindiu)
  • Pedro Henrique - ATA (rescindiu)
  • Alex Silva - LD (rescindiu)
  • Lucas Lima - VOL (rescindiu)
  • Dieguinho - VOL (vendido)
  • Ronald - ZAG (devolvido)
  • Gustavo Prado - ATA (devolvido)

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