Ceará rescinde com dois jogadores e chega a sete saídas; veja lista

O Ceará acertou a saída de mais dois jogadores do seu elenco. O lateral-direito Alex Silva e o volante Lucas Lima rescindiram seus contratos com o Vozão e não fazem mais parte do grupo alvinegro comandado pelo técnico Daniel Paulista.

Agora, com essas novas saídas, o Ceará chega a sete jogadores deixando o clube neste período de meio de ano. O clube tem passado por uma reformulação no seu elenco, buscando melhorar de rendimento na Série B do Brasileirão.

SAÍDAS DO CEARÁ EM 2026

Fernandinho - ATA (rescindiu)

Pedro Henrique - ATA (rescindiu)

Alex Silva - LD (rescindiu)

Lucas Lima - VOL (rescindiu)

Dieguinho - VOL (vendido)

Ronald - ZAG (devolvido)

Gustavo Prado - ATA (devolvido)

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