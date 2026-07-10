Últimas notícias do Ceará: contratações, regularização e retornos para Daniel Paulista

Jogada do Vozão desta sexta-feira (10) repercute os retonos de Vina e Alano, busca por contratações e mais informações

Escrito por Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 11:49
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Dois jogadores voltaram a treinar e podem reforçar o Ceará na próxima rodada da Série B. Os meias Vina e Alano estão recuperados de lesão e estão à disposição do técnico Daniel Paulista para jogo contra o Athletic. O Vozão também corre contra o tempo para regularizar suas novas contratações a tempo de disputar esta partida.

ASSISTA AO JOGADA DO VOZÃO DESTA SEXTA (10)

O Jogada do Vozão é um vídeo diário no canal do Jogada no YouTube, sempre com informações, análises e bastidores sobre o Ceará Sporting Club, o Alvinegro de Porangabuçu. Um espaço para o torcedor alvinegro ficar diariamente bem informado e por dentro dos bastidores de Porangabuçu. Acompanhe no YouTube.

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