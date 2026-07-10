Últimas notícias do Ceará: contratações, regularização e retornos para Daniel Paulista

Dois jogadores voltaram a treinar e podem reforçar o Ceará na próxima rodada da Série B. Os meias Vina e Alano estão recuperados de lesão e estão à disposição do técnico Daniel Paulista para jogo contra o Athletic. O Vozão também corre contra o tempo para regularizar suas novas contratações a tempo de disputar esta partida.

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