Recuperados de lesão, Vina e Juan Alano voltam aos treinos no Ceará

Jogadores estão recuperados e trabalham para adquirir ritmo de jogo

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 21:18 (Atualizado às 21:41)
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Legenda: Vina não joga pelo Vovô há dois meses
Foto: Felipe Santos/Ceará SC
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Vina e Juan Alano foram as novidades nos treinamentos do Ceará nesta quinta-feira (9). Os dois estão recuperados de lesão e treinaram pela 1ª vez sob o comando de Daniel Paulista.

Os atletas estão clinicamente aptos, mas ainda realizarão trabalhos voltados para ganhar ritmo de jogo.

Assim, ainda é uma incógnita a chance de serem relacionados contra o Athletic-MG, na segunda-feira (13). O Vovô recebe o time mineiro às 20h30, pela 17ª rodada, no PV.

Período ausentes

Recuperado de estiramento muscular na coxa direita, Vina não atua há dois meses. A última partida dele foi dia 9 de maio, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, pela 8ª rodada da Série B.

Já Juan Alano, se recuperou de tendinite no calcâneo direito e não joga há um mês e 17 dias. A última vez dele em campo pelo Ceará foi na derrota por 2 a 1 para o Novorizontino, pela 10ª rodada, dia 23 de maio.

No Z4

O Ceará está no Z4 na 17ª colocação com 17 pontos. Para deixar a zona de rebaixamento ao fim da rodada, o Vovô precisa vencer e torcer contra Londrina, CRB ou Botafogo/SP.

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