Só 2 jogadores seguem como titulares do Fortaleza desde a estreia em 2026

Saídas:

Gustavo Mancha - Vendido ao Olimpyacos (Grécia)

Adam Bareiro - Vendido ao Boca Juniors (Argentina)

Breno Lopes - Vendido ao Coritiba

Moisés - Vendido ao Santos

Kervin Andrade - Vendido ao M. Tel Aviv (Israel)

Dylan Borrero - Vendido ao América de Cali (Colômbia)

Bernardo Schappo - Vendido ao Estrela Amadora (Portugal)

Felipe Jonathan - Rescisão de contrato

Zé Welisson - Rescisão de contrato

Luquinhas - Rescisão de contrato

Weverson - Rescisão de contrato

Emmanuel Martínez - Rescisão de contrato

Benevenuto - Rescisão de contrato

Pol Fernández - Rescisão de contrato

Lucero - Rescisão de contrato

Yago Pikachu - Não Renovação ao fim do contrato

Tobias Figueredo - Rescisão de contrato

Deyverson - Rescisão de contrato

Marinho - Não Renovação ao fim do contrato

David LUiz - Rescisão de contrato

Diogo Barbosa - Rescisão de contrato

Helton Leite - Rescisão de contrato

Eros Mancuso - Emprestado ao Estudiantes (Argentina)

Herrera - Vendido ao Bragantino

Calebe - Emprestado ao Alavés (Espanha)

Pochettino - Emprestado ao Vitória

Brítez - Rescisão de contrato

Do elenco da última temporada, o Fortaleza ficou com apenas 11 nomes que seguem prestando serviços ao Leão. Veja a relação:

Remanescentes:

Brenno

João Ricardo

Magrão

Vinícius Silvestre

Lucas Gazal

Pierre

Pior

Crispim

Rodrigo

Lucas Sasha

Desses 10 nomes, apenas Rodrigo e Lucas Sasha atuaram como titulares contra o Ferroviário, no dia 11 de janeiro, pelo Campeonato Cearense, e contra a Ponte Preta, no último dia 2, pela Série B. Deixando explícita a dança das cadeiras do Leão em 2026.

Com o descenso do Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro, era certa uma renovação de elenco para um alívio na folha financeira de 2026. A equipe ficou 7 anos na Série A, tevee campanhas históricas que marcaram a mais vitoriosa época da história centenária do clube. Acompanhado de tudo isso, vieram também asda história do time e, com o rebaixamento em 2025, o custo acabou se tornando um problema a ser resolvido. A solução seria se desfazer dos altos salários que muitos dos jogadores recebiam. Entre rescisões, vendas e empréstimos,. Veja a lista: