Só 2 jogadores seguem como titulares do Fortaleza desde a estreia em 2026

Apenas Rodrigo e Lucas Sasha enfrentaram o Ferroviário, em janeiro, e a Ponte Preta, na semana passada

Escrito por Rodrigo Erick rodrigo.pereira@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 11:24 (Atualizado às 11:52)
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Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza
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Com o descenso do Fortaleza para a Série B do Campeonato Brasileiro, era certa uma renovação de elenco para um alívio na folha financeira de 2026. A equipe ficou 7 anos na Série A, teve 3 participações na Copa Libertadores, 3 participações na Copa Sul-Americana e campanhas históricas que marcaram a mais vitoriosa época da história centenária do clube. Acompanhado de tudo isso, vieram também as maiores folhas salariais da história do time e, com o rebaixamento em 2025, o custo acabou se tornando um problema a ser resolvido. A solução seria se desfazer dos altos salários que muitos dos jogadores recebiam. Entre rescisões, vendas e empréstimos, 27 jogadores saíram do Fortaleza. Veja a lista:
 

Saídas:

Gustavo Mancha - Vendido ao Olimpyacos (Grécia)
Adam Bareiro - Vendido ao Boca Juniors (Argentina)
Breno Lopes - Vendido ao Coritiba
Moisés - Vendido ao Santos
Kervin Andrade - Vendido ao M. Tel Aviv (Israel)
Dylan Borrero - Vendido ao América de Cali (Colômbia)
Bernardo Schappo - Vendido ao Estrela Amadora (Portugal)
Felipe Jonathan - Rescisão de contrato
Zé Welisson -  Rescisão de contrato
Luquinhas - Rescisão de contrato
Weverson - Rescisão de contrato
Emmanuel Martínez - Rescisão de contrato
Benevenuto - Rescisão de contrato
Pol Fernández - Rescisão de contrato
Lucero - Rescisão de contrato
Yago Pikachu - Não Renovação ao fim do contrato
Tobias Figueredo - Rescisão de contrato
Deyverson - Rescisão de contrato
Marinho - Não Renovação ao fim do contrato
David LUiz - Rescisão de contrato
Diogo Barbosa - Rescisão de contrato
Helton Leite - Rescisão de contrato
Eros Mancuso - Emprestado ao Estudiantes (Argentina)
Herrera - Vendido ao Bragantino
Calebe - Emprestado ao Alavés (Espanha)
Pochettino - Emprestado ao Vitória
Brítez - Rescisão de contrato
 
Do elenco da última temporada, o Fortaleza ficou com apenas 11 nomes que seguem prestando serviços ao Leão. Veja a relação:
 

Remanescentes:

Brenno
João Ricardo
Magrão 
Vinícius Silvestre
Lucas Gazal
Pierre
Pior
Crispim
Rodrigo
Lucas Sasha
 
Desses 10 nomes, apenas Rodrigo e Lucas Sasha atuaram como titulares contra o Ferroviário, no dia 11 de janeiro, pelo Campeonato Cearense, e contra a Ponte Preta, no último dia 2, pela Série B. Deixando explícita a dança das cadeiras do Leão em 2026.
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