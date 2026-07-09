Vídeo: França comemora classificação à semifinal da Copa do Mundo 2026

Equipe venceu Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 20:53
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

A França venceu Marrocos por 2 a 0 e é a primeira seleção classificada para as semifinais da Copa do Mundo de 2026. Os jogadores não perderam e tempo e logo foram comemorar com a torcida. As imagens foram divulgadas pelos próprios Les Bleus.

Mbappé e Dembelé balançaram as redes para o grupo comandado por Didier Deschamps nesta quinta-feira (9), em Boston. Após a partida, os jogadores correram pelo campo em direção a torcida e celebraram o momento. 

Bicampeã Mundial (1998 e 2018), a França aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica para conhecer o adversário da semifinal da competição e seguir na busca por mais uma taça.

Veja também

Imagem da notícia: França vence Marrocos e se garante na semifinal da Copa do Mundo 2026
Jogada

França vence Marrocos e se garante na semifinal da Copa do Mundo 2026
Imagem da notícia: França lidera ranking melhor ataque da Copa do Mundo 2026 após vencer Marrocos
Jogada

França lidera ranking melhor ataque da Copa do Mundo 2026 após vencer Marrocos
Imagem da notícia: Com Brasil eliminado, Wilton Pereira é cotado para apitar semifinal ou final da Copa do Mundo
Jogada

Com Brasil eliminado, Wilton Pereira é cotado para apitar semifinal ou final da Copa do Mundo

 

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/copa do mundo de futebol Esportes/futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Neymar já tem data para voltar ao Santos após a Copa do Mundo 2026?
Jogada

Neymar já tem data para voltar ao Santos após a Copa do Mundo 2026?

Jogador de 34 anos disputou quatro Mundiais

Crisneive Silveira

Há 35 minutos

Imagem da notícia Recuperados de lesão, Vina e Juan Alano voltam aos treinos no Ceará
Jogada

Recuperados de lesão, Vina e Juan Alano voltam aos treinos no Ceará

Jogadores estão recuperados e trabalham para adquirir ritmo de jogo

Vladimir Marques

Há 45 minutos

Imagem da notícia Vídeo: França comemora classificação à semifinal da Copa do Mundo 2026
Jogada

Vídeo: França comemora classificação à semifinal da Copa do Mundo 2026

Equipe venceu Marrocos por 2 a 0 nesta quinta-feira

Crisneive Silveira

Há 1 hora

Imagem da notícia França lidera ranking melhor ataque da Copa do Mundo 2026 após vencer Marrocos
Jogada

França lidera ranking melhor ataque da Copa do Mundo 2026 após vencer Marrocos

Mbappé é o artilheiro da equipe com oito gols

Crisneive Silveira

Há 2 horas

Imagem da notícia França vence Marrocos e se garante na semifinal da Copa do Mundo 2026
Jogada

França vence Marrocos e se garante na semifinal da Copa do Mundo 2026

Mbappé perde pênalti, mas faz um, Dembélé outro, e os franceses eliminaram os africanos

Vladimir Marques

Imagem da notícia Brítez fala pela primeira vez como jogador do Vitória após deixar o Fortaleza
Jogada

Brítez fala pela primeira vez como jogador do Vitória após deixar o Fortaleza

Jogador de 34 anos tem vínculo com o clube baiano até o fim de 2027

Crisneive Silveira