Vídeo: França comemora classificação à semifinal da Copa do Mundo 2026

A França venceu Marrocos por 2 a 0 e é a primeira seleção classificada para as semifinais da Copa do Mundo de 2026. Os jogadores não perderam e tempo e logo foram comemorar com a torcida. As imagens foram divulgadas pelos próprios Les Bleus.

Mbappé e Dembelé balançaram as redes para o grupo comandado por Didier Deschamps nesta quinta-feira (9), em Boston. Após a partida, os jogadores correram pelo campo em direção a torcida e celebraram o momento.

Bicampeã Mundial (1998 e 2018), a França aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica para conhecer o adversário da semifinal da competição e seguir na busca por mais uma taça.