França lidera ranking de melhor ataque da Copa do Mundo 2026 após vencer Marrocos

Mbappé é o artilheiro da equipe com oito gols

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 19:50 (Atualizado às 06:43, em 10 de Julho de 2026)
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Legenda: Mbappé, jogador da França.
Foto: Foto por JOSE HERNANDEZ / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP
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A França venceu Marrocos por 2 a 0 e é a primeira seleção classificada para as semifinais da Copa do Mundo. Mbappé e Dembelé balançaram as redes para o grupo comandado por Didier Deschamps nesta quinta-feira (9), em Boston. Assim, 'Les Bleus' assumem a ponta de melhor ataque da competição com 15 tentos marcados. 

Mbappé é o artilheiro da França e da competição ao lado de Messi, que também tem oito gols pela Argentina. No ataque, as campanhas das equipes são bem próximas. Os franceses são seguidos de perto pela Albiceleste, que balançou as redes adversárias 15 vezes até as oitavas e disputa as quartas de final nesta sexta, diante da Suiça. 

Em seguida estão Inglaterra (14), Bélgica (13) e Espanha (12).  A maioria das seleções com mais gols alcançaram as quartas de final da competição em 2026. A exceção é a Suíça, que balançou as redes adversárias apenas cinco vezes e disputa vaga na próxima fase do Mundial.

A França aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica para conhecer o adversário da semifinal da competição.

 

MELHORES ATAQUES COPA 2026 (até as quartas de final)

  • França – 16 gols
  • Argentina – 15 gols
  • Inglaterra – 14 gols
  • Bélgica – 13 gols
  • Espanha – 12 gols
  • Alemanha - 11 gols
  • Holanda - 11 gols
  • Marrocos – 10 gols
  • Noruega – 10 gols
  • Estados Unidos - 10 gols

 

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