Últimas notícias do Ceará: mais reforços, centroavante anunciado e lesão preocupante

Jogada do Vozão desta quinta-feira (9) repercute o anúncio de Renzo López, quantos reforços o Ceará ainda quer e mais informações

Escrito por Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 15:05
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Depois de acertar cinco contratações, o Ceará segue ativo no mercado de transferência e quer mais reforços nas próximas semanas. Confira no vídeo as posições que o Vozão ainda busca reforçar. O time também anunciou oficialmente o centroavante uruguaio Renzo López, e monitora uma lesão preocupante sofrida por Pedro Gilmar em jogo do time sub-20.

ASSISTA AO JOGADA DO VOZÃO DE QUINTA (9)

O Jogada do Vozão é um vídeo diário no canal do Jogada no YouTube, sempre com informações, análises e bastidores sobre o Ceará Sporting Club, o Alvinegro de Porangabuçu. Um espaço para o torcedor alvinegro ficar diariamente bem informado e por dentro dos bastidores de Porangabuçu. Acompanhe no YouTube.

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