Últimas notícias do Ceará: mais reforços, centroavante anunciado e lesão preocupante

Depois de acertar cinco contratações, o Ceará segue ativo no mercado de transferência e quer mais reforços nas próximas semanas. Confira no vídeo as posições que o Vozão ainda busca reforçar. O time também anunciou oficialmente o centroavante uruguaio Renzo López, e monitora uma lesão preocupante sofrida por Pedro Gilmar em jogo do time sub-20.

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