Camisas autografadas por Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar vão a leilão em evento do Fortaleza

Jantar do Bem Tricolor

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 15:37 (Atualizado às 15:40)
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Legenda: Três camisas de jogadores de destaque mundial serão leiloadas.
Foto: Divulgação/Bem Tricolor
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Se tem Copa do Mundo, tem craque em campo. E porque não solidariedade também? Três camisas utilizadas por três grandes nomes do futebol mundial serão leiloadas em ação beneficente na próxima segunda-feira (13). Mantos autografados por Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar estarão disponíveis no Jantar do Bem, realizado pelo Bem Tricolor, projeto social ligado ao Fortaleza. O valor do ingresso é R$230,00 reais.

As três peças leiloadas são de clubes ou ex-clubes pelos quais os jogadores passaram. No caso, Barcelona, Real Madrid e Santos. As duas primeiras com certificação internacional que atesta veracidade das assinaturas. Todo o valor arrecadado será utilizado nas ações sociais do projeto.

"É a terceira edição do Jantar do Bem. O nosso foco não é futebol, é filantropia e responsabilidade social. A expectativa que temos é da presença de convidados, entre pessoas que compraram ingressos e convidados. Vão ter algumas peças já catalogadas e disponibilizadas para leilão", afirmou Alisson Roberto, um dos organizadores do evento e coordenador do Projeto Calçando Vidas.

Jantar do Bem terá leilão de três camisas de peso do futebol internacional.
Legenda: Jantar do Bem terá leilão de três camisas de peso do futebol internacional.
Foto: Divulgação/Bem Tricolor

CAMISA BARCELONA

O modelo é de 2008/09, com personalização da final da Champions e autografada por Lionel Messi. Dono de 8 Bolas de Ouro, campeão do mundo com a Argentina e multicampeão pelo Barcelona, Messi construiu uma carreira marcada por títulos, recordes e atuações que redefiniram o futebol moderno.

CAMISA REAL MADRID

O modelo autografado por Cristiano Ronaldo é de 2016/17. Vencedor de 5 Bolas de Ouro, maior artilheiro da história da Champions League, maior artilheiro da história do Madrid e Maior artilheiro de seleções, CR7 coleciona títulos e recordes na carreira ainda aos 41 anos. 

CAMISA DO SANTOS

A peça autografada por Neymar é de 2025/2026, ano em que o jogador de 34 anos retornou ao Santos, local onde foi formado. Pelo Peixe, conquistou Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, além de outros com Barcelona, PSG e a Seleção Brasileira.

Além dos leilões, a noite também terá a presença de jogadores do elenco, como o goleiro João Ricardo,  música ao vivo, além da presença dos mascotes e de membros da diretoria do clube e do CEO. Também haverá uma apresentação dos projetos desenvolvidos pelo Bem Tricolor, que celebra cinco anos. 

Serviço: 

Data e hora: 13/07/2026, 19 horas
Local: Coco Bambu Iguatemi
Ingressos: https://www.ingresse.com/jantar-do-bem/

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