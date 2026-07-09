Pedro Henrique exalta ambição do Fortaleza e evita polêmicas com o Ceará: 'Vida que segue'

Em sua apresentação oficial no Fortaleza, o atacante Pedro Henrique precisou responder perguntas sobre a saída do Ceará, ao ter sido afastado pelo entáo técnico do clube, Mozart, e depois ter o contrato rescindido.

Ele preferiu não entrar em polêmicas sobre como foi sua saída, destacando que foi apenas um ciclo que se encerrou, mostrando respeito pelo ex-clube.

"É importante sempre ressaltar que esse assunto, sobre meu antigo clube é fácil de falar. O futebol é muito sério, exige profisionalismo. Falo do meu antigo de forma muito simples e respeitosa. O que ficou foi o respeito. Deixei grandes amigos, grandes profissionais daquele lado. Saí pela porta da frente, assim como entrei. Em todos os clube existem momentoo boms e ruins, como tudo na vida. Fico só com os momentos bons. Se poderia ter sido de forma diferente a minha saída, não cabe a mim e ninguém julgar. Pude viver coisas coisa boas lá. O ciclo encerrou".

Sobre o afastamento no Ceará pelo técnico Mozart, Pedro Henrique disse que nunca teve problema com nenhum treinador.

"Nunca tive problema com nenhum treinador, nem no meu antigo clube, nem em outros. Não fiz nada, não teve discussão, nem briga. Me permito só ficar com coisas boas. Não quero me alongar no assunto, pelo respeito que tenho pelo clube, pela torcida. As pessoas que participaram do episódio sabem como eu sempre lidei. Deixo tudo leve, foi um ciclo que se encerrou, vida que segue, muito bem, com muita dedicação ao Fortaleza".

Acerto com o Fortaleza

"A escolha foi fácil pelo ponto esportivo, a conversa com direção, com o professor, a ambição do clube, que é de voltar para o lugar onde não deveria ter saído, Foi uma decisão feita com inteligência, com calma, junto com a minha família, pela grandeza do clube,

Legenda: Pedro Henrique destacou a ambição do projeto do Fortaleza pelo acesso Foto: FERNANDA ALVES / SVM

Objetivo do acesso

"A grande maioria das pessoas vê o Fortaleza como time de 1ª divisão. E todos lá dentro estão com fome de sso acontecer. Vamos realizar isso. É algo que eu quero ver muito, não faltará muita entrega e todos e da minha parte para isso acontecer. Estou feliz, saudável e motivado".

Função em campo

"Nos enfrentamos várias vezes e tinha noção de como professor gosta de montar as equipes. Confirmei isso nos treinamentos. Sou um jogador que gosta de atuar pelos lados do campo, em pontuais momentos segundo atacante. Me adapto fácil a qualquer situação tática, não só pela experiência, mas pela facilidade jogar dos dois lados. O que o professor precisar eu estou pronto para exercer".