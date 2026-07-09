Vídeo: reação da seleção inglesa ao show de Ed Sheeran viraliza nas redes socais

Jogadores vão disputar as quartas da Copa do Mundo

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 16:05 (Atualizado às 16:12)
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A Seleção Inglesa teve uma visita especial após a classificação para as quartas da Copa do Mundo. Em Meadowbrook, em Kansas City, nos Estados Unidos, onde a delegação está concentrada, o cantor britânico fez uma apresentação particular para os comandados de Tuchel.

Trechos do encontro, que foi gravado em vídeo, foram divulgados nas redes sociais dos Três Leões. A reação dos atletas, que parecem apáticos diante do show à beira da piscina, viralizou nas redes sociais.

O encontro faz parte do programa Extra Time, conteúdo do aplicativo oficial da seleção inglesa. A Inglaterra volta a campo no sábado (11), quando enfrenta a Noruega nas quartas de final da Copa.

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