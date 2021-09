Fortaleza e Ceará vencem com folga e seguem líderes no Brasileirão de Aspirantes

A quinta-feira (2) foi de resultados positivos para os times cearenses na terceira rodada da segunda fase do Brasileiro de Aspirantes. Fortaleza e Ceará entraram em campo e venceram seus jogos contra Red Bull Bragantino e Figueirense, respectivamente.

Jogando no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o Tricolor goleou o time paulista por 4 a 0, com gols de João Paulo, Hércules, Vitor Ricardo e Rhuan. O Leão do Pici segue sem perder na competição e manteve 100% de aproveitamento, com nove pontos conquistados, sendo o líder isolado do Grupo D.

O Fortaleza volta a campo no dia 9 de setembro, às 15 horas, para enfrentar o mesmo RB Bragantino, no Centro de Formação de Atletas do Red Bull, em São Paulo.

Já o Ceará atuou na Cidade Vozão, em Itaitinga, e não tomou conhecimento do Figueirense, vencendo o time catarinense por 3 a 1. Os gols do alvinegro foram marcados por Cristiano, Marco Antônio e Jhoninha, mantendo o Vovô na liderança do Grupo C, com sete pontos conquistados após duas vitórias e um empate.

Na próxima rodada, disputada na quinta-feira que vem, dia 9 de setembro, as equipes voltarão a se enfrentar, desta vez em Santa Catarina.