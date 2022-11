Flamengo x Avaí: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Avaí se enfrentam na última rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será neste sábado (12), no Maracanã, a partir das 16h (de Brasília).

Campeão da Liberta e da Copa do Brasil, o Flamengo já se garantiu na Libertadores de 2023 e quer se despedir do torcedor em grande estilo. Este também será o último jogo de Diego Ribas e do goleiro Diego Alves.

Já rebaixado, o Avaí vai cumprir tabela. A equipe vem de vitória em cima do Ceará, é penúltima na tabela, mas deve tentar buscar a vitória em cima do Rubro-Negro.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVIES ESCALAÇÕES

Flamengo: Diego Alves; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira (Pablo ou Fabrício Bruno) e Ayrton Lucas; Thiago Maia, João Gomes e Diego; Marinho, Everton Cebolinha e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior

Avaí: Gledson (Igor Bohn); Thales, Wellington, Felipe Silva e Natanael; Lucas Ventura, Eduardo e Jean Cléber; Pablo Dyego, Marcinho e Vitinho. Técnico: Fabrício Bento.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Avaí

Data e hora: 12/11, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte