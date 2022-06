Ex-Ceará, lateral Marcos Martins é o novo reforço do Ferroviário

Depois de anunciar o treinador Sidney Moraes, a diretoria do Ferroviário segue reforçando o elenco para os nove jogos que restam da Série C. O clube divulgou nesta terça-feira (14), a contratação do lateral-direito Marcos Martins, ex-Ceará, para a temporada.

O jogador defendeu as cores do Santa Cruz no primeiro semestre deste ano. Marcos foi apresentado e já está integrado ao elenco, resta apenas a publicação do seu nome no BID para poder entrar em campo pelo Tubarão da Barra.

"Já conhecia alguns jogadores e estou feliz em vestir a camisa do Ferroviário, time grande, de tradição, nove vezes campeão estadual, não é para qualquer um. E estou muito empolgado com esse novo desafio", observou o lateral.

SEQUÊNCIA NA SÉRIE C

Apesar das três derrotas seguidas na competição e estacionar na 11ª posição, com 12 pontos, fora da zona de classificação para a próxima fase, o lateral-direito confia na força do elenco para reverter os resultados ruins.

"Tem muitos jogos pela frente e nós confiamos muito no nosso trabalho e chegamos forte para brigar pela classificação", frisou Marcos.

O Ferroviário volta a campo próximo sábado (18), às 15h, para encarar o Brasil de Pelotas, pela 11ª rodada da Série C. A partida está marcada para o Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).

CARREIRA

Natural de Souto Soares (BA), Marcos Martins defendeu o Alvinegro de Porangabuçu em 2013 e 2014, quando veio por empréstimo junto ao Cruzeiro (MG). Com 32 anos, o lateral passou pela base da Raposa até atuar profissionalmente em Bahia, Avaí, Atlético Goianiense, Vitória e CRB.

Nos últimos anos, o jogador marcou presença em plantéis de times nordestinos, entre eles, o Floresta. O atleta passou pelo Lobo da Vila em 2021.

Com o empréstimo de Marquinho Carioca para o Afogados (PE), Marcos Martins irá brigar pela titularidade com Lionn e Yuri.