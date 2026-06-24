Brasil x Escócia pela Copa do Mundo: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

A partida ocorre nesta quarta-feira (24) pela 3ª rodada do Grupo C

Escrito por Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: O atacante Vinícius Júnior é o principal jogador da Seleção Brasileira
Foto: Rich Storry / AFP
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A Seleção Brasileira encerra a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira (24), quando enfrenta a Escócia pela 3ª rodada do Grupo C. A bola rola às 19h (de Brasília), no estádio Hard Rock, em Miami, nos Estados Unidos, e define o futuro da equipe nacional dentro do torneio.

Isso porque o time comandado por Carlo Ancelotti chega no embate como líder da chave, com quatro pontos, após empatar com Marrocos (1x1) e vencer o Haiti (3x0). No entanto, a vantagem diante da equipe africana é apenas no saldo de gols: 3x1. Por conta disso, não tem a liderança assegurada.

No mesmo dia e horário da partida brasileira, Marrocos e Haiti se enfrentam em Miami, nos EUA. A classificação de momento do chaveamento tem: Brasil (4), Marrocos (4), Escócia (3) e o Haiti (0).

Onde assistir

A partida tem transmissão ao vivo da TV Globo e SBT (TV Aberta), SporTV (TV Fechada), CazéTV (YouTube), além de NSports e GETV (Streaming). 

Palpite

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Cenário de classificação

Pelo regulamento da Copa do Mundo, os dois melhores colocados de cada grupo avançam ao mata-mata, enquanto o 3º, caso fique entre os oito melhores dessa posição no geral, também passam para a fase eliminatória. Por isso, o caminho da Seleção Brasileira ainda está indefinido.

No momento, a chance de terminar em 3º é remota. Caso fique em 1º ou 2º, o cruzamento do Brasil na etapa 16 avos será com o Grupo F, que tem Holanda, Japão e Suécia lutando por classificação.

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Neymar relacionado

A grande novidade do Brasil é o atacante Neymar. O camisa 10 treinou com o grupo de jogadores ao longo da semana e deve ser relacionado pela primeira vez por Carlo Ancelotti, uma vez que ainda estava tratando uma lesão muscular na panturrilha direita quando foi convocado, sendo baixa nas duas últimas partidas. Com 34 anos, caso entre em campo, vai jogar pelo 4º Mundial da carreira.

Em contrapartida, a comissão técnica não tem o atacante Raphinha. O atleta sofreu um desconforto muscular contra o Haiti e será preservado, com a expectativa de retornar aos jogos no mata-mata.

Para a vaga, Ancelotti testou formações com Rayan, Luiz Henrique e Endrick. Martinelli também é uma opção, mas é melhor utilizado pelo lado esquerdo, como ocorreu na temporada pelo Arsenal.

Prováveis escalações

  • Brasil | Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Júnior e Matheus Cunha. Técnico: Carlo Ancelotti.
  • Escócia | Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry e Andy Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Fergunson e John McGinn; Che Adams e Lawrence Shankland. Técnico: Steve Clarke.

Brasil x Escócia | Ficha técnica

  • Competição: Copa do Mundo - 3ª rodada, Grupo C
  • Local: Estádio Hard Rock, em Miami, nos EUA
  • Data: 24 de junho de 2026, quarta-feira
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Árbitro: Cesar Ramos (MEX)
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