Com Neymar de volta, Brasil é unanimidade em palpites contra a Escócia

O Brasil vai em busca de confirmar a primeira posição do Grupo C da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24). Os comandados de Carlo Ancelotti entram em campo para enfrentar a Escócia no Estádio de Miami. Os especialistas do Jogada, do Diário do Nordeste, apontaram novamente o favoritismo da Canarinho.

Na primeira rodada, o Brasil ficou no empate de 1 a 1 com Marrocos. Na teoria, adversário mais difícil do grupo. Em seguida, superou o Haiti por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo. Já a Escócia venceu os haitianos por 1 a 0 na estreia e foi vencia pelos marroquinos pelo mesmo placar. Para os especialistas do Jogada, a Seleção é a grande favorita. Todos apostaram na vitória brasileira no palpitômetro.

"O Brasil precisa vencer para buscar a primeira colocação do Grupo C e enfrentará um adversário forte fisicamente, que vem fechado em busca de um ponto. Por isso, é ser agressivo desde o início, pressionando e arriscando de fora da área. É um jogo de paciência, mas também de imposição", analisou o colunista Vladimir Marques.

Carlo Ancelotti não terá Raphinha, com lesão na coxa direita. Rayan, Endrick e Luiz Fernando estão na briga pela vaga de titular. No entanto, o treinador italiano terá o retorno de Neymar, que foi relacionado e finalmente poderá estrear com a camisa amarela na Copa de 2026.

Brasil e Escócia se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), em Miami, em duelo da terceira rodada da Fase de Grupos.

Legenda: Palpites da Equipe Jogada para Brasil x Escócia. Foto: Jogada