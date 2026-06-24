Com Neymar de volta, Brasil é unanimidade em palpites contra a Escócia

Seleções se enfrentam na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Ancelotti, técnico do Brasil.
Foto: Rafael Ribeiro / CBF
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O Brasil vai em busca de confirmar a primeira posição do Grupo C da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24). Os comandados de Carlo Ancelotti entram em campo para enfrentar a Escócia no Estádio de Miami. Os especialistas do Jogada, do Diário do Nordeste, apontaram novamente o favoritismo da Canarinho. 

Na primeira rodada, o Brasil ficou no empate de 1 a 1 com Marrocos. Na teoria, adversário mais difícil do grupo. Em seguida, superou o Haiti por 3 a 0 e assumiu a liderança do grupo. Já a Escócia venceu os haitianos por 1 a 0 na estreia e foi vencia pelos marroquinos pelo mesmo placar. Para os especialistas do Jogada, a Seleção é a grande favorita. Todos apostaram na vitória brasileira no palpitômetro.

"O Brasil precisa vencer para buscar a primeira colocação do Grupo C e enfrentará um adversário forte fisicamente, que vem fechado em busca de um ponto. Por isso, é ser agressivo desde o início, pressionando e arriscando de fora da área. É um jogo de paciência, mas também de imposição", analisou o colunista Vladimir Marques. 

Carlo Ancelotti não terá Raphinha, com lesão na coxa direita. Rayan, Endrick e Luiz Fernando estão na briga pela vaga de titular. No entanto, o treinador italiano terá o retorno de Neymar, que foi relacionado e finalmente poderá estrear com a camisa amarela na Copa de 2026. 

Brasil e Escócia se enfrentam a partir das 19h (de Brasília), em Miami, em duelo da terceira rodada da Fase de Grupos. 

Palpites da Equipe Jogada para Brasil x Escócia.
Legenda: Palpites da Equipe Jogada para Brasil x Escócia.
Foto: Jogada

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