Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (24/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (24).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24):
Grupo B
Suíça x Canadá
Local: Vancouver
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: A definir
Grupo B
Bósnia e Herzegovina x Catar
Local: Seattle
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo C
Escócia x Brasil
Local: Miami
Horário: 19h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo C
Marrocos x Haiti
Local: Atlanta
Horário: 19h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo A
Tchéquia x México
Local: Cidade do México
Horário: 22h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo A
África do Sul x Coreia do Sul
Local: Monterrey
Horário: 22h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV