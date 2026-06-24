Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta quarta-feira (24/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (24).

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Brasil em empate contra o Marrocos pela Copa do Mundo 2026
Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta quarta-feira (24).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (24):

Grupo B

Suíça x Canadá
Local: Vancouver
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: A definir

Grupo B

Bósnia e Herzegovina x Catar
Local: Seattle
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo C

Escócia x Brasil
Local: Miami
Horário: 19h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo C

Marrocos x Haiti
Local: Atlanta
Horário: 19h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo A

Tchéquia x México
Local: Cidade do México
Horário: 22h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo A

África do Sul x Coreia do Sul
Local: Monterrey
Horário: 22h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

 

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