Colômbia vence, se classifica e Joga pelo empate com Portugal para ser líder do Grupo K

Cafeteros venceram com gol de Muñoz

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 01:15 (Atualizado às 01:20)
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Legenda: A Colômbia venceu e lidera o Grupo K, na frente de Portugal
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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A Colômbia venceu o Congo por 1x0 na noite desta terça-feira (23), pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, no estádio Akron, em Guadalajara, no México.

O gol da vitória dos 'cafeteros' foi marcado por Muñoz, aos 31 do 2º tempo.

Com o resultado, a Colômbia assume a liderança do Grupo K, com 6 pontos e se classifica para a 2ª Fase. Na 3ª rodada, joga pelo empate contra Portugal, no dia 27, às 20h30, para se classificar em 1º.

Já o Congo, em 3º com 1 ponto, enfrenta o Uzbequistão no mesmo dia e horário em Atlanta, e se vencer, pode se classificar como um dos melhores terceiros colocados.

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Esportes Esportes/copa do mundo de futebol

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