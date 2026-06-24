Colômbia vence, se classifica e Joga pelo empate com Portugal para ser líder do Grupo K

A Colômbia venceu o Congo por 1x0 na noite desta terça-feira (23), pela 2ª rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, no estádio Akron, em Guadalajara, no México.
O gol da vitória dos 'cafeteros' foi marcado por Muñoz, aos 31 do 2º tempo.
Com o resultado, a Colômbia assume a liderança do Grupo K, com 6 pontos e se classifica para a 2ª Fase. Na 3ª rodada, joga pelo empate contra Portugal, no dia 27, às 20h30, para se classificar em 1º.
Já o Congo, em 3º com 1 ponto, enfrenta o Uzbequistão no mesmo dia e horário em Atlanta, e se vencer, pode se classificar como um dos melhores terceiros colocados.