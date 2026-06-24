Brasil x Escócia: Corrida de Tampinhas tenta adivinhar o resultado na Copa do Mundo

Quem vence nesta quarta-feira (24), na Copa do Mundo: Brasil ou Escócia? Na Copa do Mundo de Corrida de Tampinhas do Jogada, já sabemos o vencedor. Confira a disputa, com narração de Jota Rômulo, do Sistema Verdes Mares.
Vídeo: @edsonjuca30
Na Copa do Mundo de Corrida de Tampinhas do Jogada, deu Brasil
Quem vence nesta quarta-feira (24), na Copa do Mundo: Brasil ou Escócia? Na Copa do Mundo de Corrida de Tampinhas do Jogada, já sabemos o vencedor. Confira a disputa, com narração de Jota Rômulo, do Sistema Verdes Mares.
Vídeo: @edsonjuca30