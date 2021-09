Atlético-CE vence Paragominas no duelo de ida das oitavas de final da Série D

O Atlético-CE iniciou a caminhada nas oitavas de final da Série D com o pé direito. Atuando no Estádio Domingão, em Horizonte (CE), neste sábado (25), a Águia da Precabura venceu o Paragominas-PA, por 2 a 0. Erick Pulga e Hitalo marcaram os gols da partida.

Com o resultado, a Águia da Precabura garante classificação às quartas de final da Série D com um empate ou uma derrota por um gol de diferença.

O confronto da volta acontece no domingo (3), às 16h (horário de Brasília), na Arena Verde, em Paragominas, no Pará.

O jogo

Atuando fora de casa, o Paragominas não se intimidou e partiu para cima do Atlético-CE. Os 15 minutos iniciais foram de domínio absoluto dos visitantes. Entretanto, a equipe dirigida por Robson Mello não conseguiu ser efetiva nas chegadas ao ataque.

A equipe cearense, por sua vez, encontrava dificuldades de trabalhar a bola e chegar ao campo de defesa do time paraense. A primeira finalização da Águia da Precabura foi apenas aos 20 minutos de partida, com Hércules mandando para fora.

Os comandados de Raimundo Wagner se organizaram em campo e cresceram de produção. Com mais presença de área, o Atlético-CE chegou a balançar as redes do goleiro Dida, com Ewerton Potiguar, de cabeça, aos 31 minutos, mas a arbitragem assinalou irregularidade.

Legenda: Jogadores do Atlético-CE comemoram vitória contra Paragominas-PA na Série D Foto: Kely Pereira / FC Atlético Cearense

A equipe cearense manteve o domínio durante o início do 2° tempo. Logo aos 5 minutos, Erick Pulga se antecipou à marcação e cabeceou para gol, abrindo o placar no Estádio Domingão, em favor do Atlético.

Em desvantagem no placar, a equipe paraense se lançou ao ataque. O contra-ataque, então, virou a arma mortal do Atlético-CE. Aos 14 minutos, Ewerton Potiguar escapou em velocidade, tocou para Claudivan, sozinho e de frente para o gol, mas mandou por cima.

O Paragominas cresceu de produção nos minutos finais do 2° tempo. A equipe tinha volume de jogo, preenchia o meio-campo e subia ao ataque com perigo. No entanto, esbarrou novamente na falta de pontaria.

Nos minutos finais, o Atlético-CE voltou a explorar o contra-ataque e balançou as redes de Dida novamente. Aos 48, Vitor Emannuel encontrou Hitalo sozinho no campo de ataque e o camisa 11 empurrou para o fundo das redes.