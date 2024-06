Tido como um dos principais nomes do futebol mundial nos últimos anos, além da conquista recente da Liga dos Campeões, sendo um dos protagonistas, o atacante Vinícius Júnior foi liberado para se apresentar à seleção brasileira para a disputa da Copa América. Mas aproveitou alguns dias de folga nas praias de Miami, tendo em vista que seus compromissos na amarelinha acontecem a partir de quarta-feira (5).

Legenda: Vinícius Júnior aproveita praia de Miami Foto: Reprodução/Redes Sociais Vini Júnior

O jogador chegou a publicar em suas redes sociais uma foto com vista para o mar da Flórida, onde está hospedado em um hotel próximo de onde a Seleção se prepara para os amistosos contra México e Estados Unidos, que acontecem nos dias 8 e 12 desse mês. Além de se preparar também para a Copa América, que se inicia no dia 20 de junho.

O Brasil faz sua estreia na competição no dia 24 de junho e está no Grupo D, junto com Costa Rica, Colômbia e Paraguai