Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (15/7)

A terça começa com a Lua em Peixes em oposição a Marte e ao Nodo Sul, o que pode gerar certa impaciência, distrações ou a tendência a agir por impulso emocional. Ao mesmo tempo, a conjunção da Lua com o Nodo Norte convida a seguir uma rota de evolução — mesmo que ela traga algum desconforto. Esse céu pede escolhas conscientes: evite repetir padrões do passado que só drenam sua energia.



O trígono harmonioso entre Lua e Sol favorece fluidez e criatividade, tornando o dia propício para quem trabalha com ideias, projetos sensíveis ou expressivos. Mas atenção: a procrastinação pode custar caro. Se algo precisa ser feito, faça agora. Organize-se, cheque detalhes e evite deixar para depois. Sua intuição está afiada, mas precisa de ação para se transformar em realização.

Signo de Sagitário hoje

Questões emocionais do passado podem vir à tona. O céu te desafia a curar o que ainda está mal resolvido dentro de casa ou com figuras familiares. O presente só flui quando o passado é olhado com carinho.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.