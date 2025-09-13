Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (13/9)

Hoje o céu nos entrega uma lupa. O Sol em conjunção com Mercúrio em Virgem — Mercúrio em seu próprio trono, brilhando no coração do Sol — traz uma clareza rara, quase alquímica. É como se os últimos dias de caos coletivo se condensassem em um ponto de decisão: continuar na bagunça ou começar a organizar a vida.

Virgem é o signo da purificação. Ele pega o bruto e transforma em essência. Limpa, seleciona, ajusta, cura. Esse sábado é um convite a olhar com sabedoria para o que aconteceu, enxergar os detalhes que antes passavam despercebidos e começar a grande limpeza: da mente, das emoções, do corpo, da casa, das relações. É dia de alquimia.

Signo de Leão hoje

A área das finanças e valores se ilumina. Você consegue enxergar com nitidez onde gasta demais, onde precisa investir melhor, e até onde anda desvalorizando a si mesmo.

Dica: organize suas contas e faça uma faxina no que não tem mais valor. Abra espaço para prosperidade real.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.