Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (28/7)

A semana começa com uma energia de discernimento e percepção mais apurada. A Lua em Virgem se une ao Nodo Sul logo cedo, indicando que certos incômodos podem vir à tona — mas não para te atrapalhar, e sim para mostrar o que precisa ser ajustado.

Talvez você acorde com uma sensação estranha, como se algo não estivesse mais encaixando. E talvez realmente não esteja. Use o dia para observar. O que antes fazia sentido pode já não fazer mais.

À tarde, a conjunção da Lua com Marte te impulsiona a agir, mas antes de sair resolvendo tudo, escute com atenção o que está se passando por dentro. À noite, a tensão entre Lua e Vênus pode trazer desconfortos nas relações, principalmente se você estiver insistindo em agradar demais ou esquecendo de si. A semana pede clareza, posicionamento e presença. Você não precisa mais perder tempo com o que não faz sentido.

Signo de Escorpião hoje

Velhas dinâmicas com grupos, amizades ou projetos em comum podem incomodar hoje. Você sente que precisa mudar algo, mas talvez ainda não saiba o quê. O dia traz pistas — perceba o que não ressoa mais e não tenha medo de se afastar do que prende.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.