Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (15/7)

A terça começa com a Lua em Peixes em oposição a Marte e ao Nodo Sul, o que pode gerar certa impaciência, distrações ou a tendência a agir por impulso emocional. Ao mesmo tempo, a conjunção da Lua com o Nodo Norte convida a seguir uma rota de evolução — mesmo que ela traga algum desconforto. Esse céu pede escolhas conscientes: evite repetir padrões do passado que só drenam sua energia.



O trígono harmonioso entre Lua e Sol favorece fluidez e criatividade, tornando o dia propício para quem trabalha com ideias, projetos sensíveis ou expressivos. Mas atenção: a procrastinação pode custar caro. Se algo precisa ser feito, faça agora. Organize-se, cheque detalhes e evite deixar para depois. Sua intuição está afiada, mas precisa de ação para se transformar em realização.

Signo de Capricórnio hoje

Cuidado com conversas atravessadas ou má comunicação. Fale com clareza e escute com atenção. O dia pode ser produtivo, se você evitar dispersões e focar no que realmente importa agora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.