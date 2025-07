Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (14/7)

A semana começa com uma energia de observação aguçada, pensamentos inquietos e necessidade de entender melhor o que está acontecendo ao nosso redor. É tempo de olhar com mais atenção para as entrelinhas, questionar o que parecia óbvio e reorganizar ideias antes de sair comunicando tudo por aí.

Mercúrio já está diminuindo o ritmo para sua retrogradação no signo de Leão (que vai de 18/07 a 11/08), iniciando um período em que será necessário revisar conversas, decisões, falas e atitudes impulsivas. Vai ser preciso humildade para reconhecer exageros e voltar atrás se for o caso. A comunicação clara será uma chave importante para evitar mal-entendidos nesse ciclo.

A Lua em Peixes faz um aspecto harmonioso com Júpiter pela manhã, favorecendo a inspiração, o otimismo e a sensibilidade. Há uma abertura espiritual no ar, uma vontade de confiar mais na vida. No entanto, à tarde, a Lua entra em conflito com Vênus: cuidado com ilusões no campo afetivo. Pode haver tendência a se enganar por carência, se deixar levar pela empolgação ou por promessas que não se sustentam. Ouça sua intuição. Nem tudo é o que parece.

Dica do dia: antes de responder ou decidir, observe, reflita, escute o que sente e o que pensa. A mente está mais questionadora – aproveite isso com sabedoria.

Signo de Capricórnio hoje

O céu ativa a mente, mas cobra organização. Evite dispersar energia com conversas improdutivas. Uma mensagem ou reencontro pode trazer questionamentos. Revise contratos, documentos ou planos de viagem com atenção.

