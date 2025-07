Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (11/7)

Logo no comecinho do dia, a Lua ainda em Capricórnio forma uma quadratura com Quíron. Pode surgir um incômodo emocional, uma velha ferida que volta a pulsar. Talvez um medo, uma insegurança ou um sentimento de inadequação bata à porta logo cedo. Respire. Nem tudo que volta é para doer — às vezes é só para ser finalmente compreendido.



A partir das 14h, com a entrada da Lua em Aquário, o clima muda. O céu se abre para novas conexões, ideias diferentes e perspectivas mais livres. A Lua em trígono com Urano e em sextil com Saturno e Netuno traz um equilíbrio raro entre inovação e estabilidade, sonho e estrutura. Você pode ter uma visão mais clara do que quer construir no futuro, especialmente se estiver disposto(a) a deixar o passado onde ele deve estar.



À noite, a Lua se junta a Plutão e o Sol conversa harmoniosamente com os Nodos Lunares: um momento potente de consciência sobre sua trajetória. É como se o céu dissesse: "Você já sabe o que não quer mais. Agora, crie espaço para o novo." Pode ser um ótimo dia para rever seus círculos, abrir espaço para novas amizades e reescrever seus planos com mais liberdade e autenticidade.

Signo de Capricórnio hoje

Amanhece com uma pontada de insegurança sobre o seu valor ou suas finanças. Mas quando a Lua entra em Aquário, você pode ter ideias geniais sobre como mudar esse cenário. Uma nova fonte de renda, uma visão de futuro. Libere o controle, abra espaço para a inovação.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.