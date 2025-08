Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (2/8)

O sábado pode ser mais leve e tranquilo — se você permitir. A Lua segue em Escorpião, sinalizando emoções intensas, mas hoje ela conversa com os nodos lunares, favorecendo um mergulho curativo no passado e uma abertura para o futuro. Um sextil com o Nodo Norte em Peixes eleva sua intuição e sensibilidade, enquanto o trígono com o Nodo Sul em Virgem ajuda a soltar padrões que já não servem mais.

É um bom momento para dissolver mágoas, ressentimentos e pesos antigos. Guardar tudo isso só faz baixar a sua vibração. Você merece mais leveza.

A Lua também faz aspecto com Marte: é hora de agir com coragem e consciência. Decida o que precisa ser transformado e dê o primeiro passo. A mudança não acontece só com pensamento — ela precisa da sua ação.

Signo de Áries hoje

É hora de deixar o controle de lado e confiar mais na vida. Aprofunde-se nas emoções que você normalmente evita — há uma força escondida aí. A ação mais poderosa do dia pode ser perdoar e seguir em frente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.