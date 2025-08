Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (1/8)

A sexta começa intensa, com a Lua em Escorpião em quadratura com Mercúrio em Leão. Palavras afiadas podem machucar, mas não vale a pena alimentar ódio ou vingança. Lembre-se: seu poder não está nas mãos do outro. Não entregue suas feridas para que o outro cuide. O céu convida à autorresponsabilidade emocional — com Marte em Virgem, é hora de agir com estratégia, não com impulsividade. A Lua faz trígono com Júpiter, abrindo caminho para quem deseja crescer a partir da dor, transformando ressentimento em sabedoria. Vênus em tensão com Netuno pede atenção aos enganos emocionais: cuide do seu campo energético, não idealize situações ou relações.



A Lua Crescente em Escorpião vai de 1 a 8 de agosto e marca um período para nutrir mudanças profundas, intensificar o que importa e deixar morrer o que já não serve. O momento pede coragem para mergulhar, curar e se renovar.

Signo de Áries hoje

Sentimentos intensos podem vir à tona, e é importante não agir no impulso. O céu te desafia a encarar suas sombras com coragem. Que tal transformar o rancor em força pessoal?

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.