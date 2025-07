TV Globo exibe Shrek Terceiro na 'Sessão da Tarde' desta quarta-feira (2)

Nesta quarta-feira (2), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Shrek Terceiro", uma das superproduções mais lembradas pelos amantes de animação.

A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Confiram um resumo rápido de Shrek Terceiro que vai passar na Sessão da Tarde

Doente em estado terminal, o rei Harold chama Fiona e Shrek para uma conversa sobre a sucessão de seu reinado e o futuro do povo em Tão Tão Distante. Como o genro se recusa a assumir o trono e prefere continuar sua pacata vida no pântano, a única saída é encontrar o primo Artur. Na companhia do Burro e do Gato de Botas, Shrek se encarrega da missão e sai em busca do parente que pode ser seu substituto no trono. Mas, antes de cumprir a tarefa, enfrenta as armações do ambicioso Príncipe Encantado.

Conheça o elenco principal de Shrek Terceiro

A trama de Shrek Terceiro ganha vida através de um elenco que entrega atuação e expressividade em cada fala. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Mike Myers,

Eddie Murphy,

Cameron Diaz,

Antonio Banderas

Além desses, o filme ainda conta com participações de nomes como:

Julie Andrews

John Cleese

Rupert Everett

Justin Timberlake

Veja também outras produções com os atores principais de 'Shrek Terceiro'

Mike Myers

Austin Powers: Um Agente Nada Discreto (1997)

Voando Alto (2003)

O Guru do Amor (2008)

Bohemian Rhapsody (2018)

Cameron Diaz

Por uma Vida Menos Ordinária (1997)

Quero ser John Malkovich (1999)

Vanilla Sky (2001)

Gangues de Nova York (2002)

Eddie Murphy

Um Tira da Pesada (1984)

Um Príncipe em Nova York (1988)

Dr. Dolittle (1998)

As Mil Palavras (2012)

Antonio Bandeiras

Delírios de amor (1986)

Terra Nova (1991)

Pequenos Espiões (2001)

Os Mercenários 3 (2014)

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Shrek Terceiro que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

Foi lançado em 18 de maio de 2007, exatamente seis anos após o lançamento do primeiro filme;

O papel do Príncipe Arthur é feito pelo cantor Justin Timberlake, um dos poucos papéis feitos por ele nos cinemas;

É o último filme da franquia a ser co-produzido pela Pacific Data Images, que encerrou as atividades em 2015;

Arrecadou mais de US$ 810 milhões nas bilheterias mundiais.

Assista ao trailer de Shrek Terceiro

Assista ao trailer de Shrek Terceiro e veja as principais cenas do filme antes de assistir: