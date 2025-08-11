TV Globo exibe Branca de Neve e o Caçador na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira, 11/8

Nesta segunda-feira, 11/8, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme "Branca de Neve e o Caçador". O longa vai ao ar logo após "História de Amor - Edição Especial", que começa às 14h45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de Branca de Neve e o Caçador que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Branca de Neve consegue fugir da masmorra e a rainha contrata um caçador para trazê-la de volta, mas ele percebe que a missão é um erro e ajuda a menina.

Conheça o elenco principal de Branca de Neve e o Caçador

A trama de Branca de Neve e o Caçador ganha vida através de um elenco. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Kristen Stewart, Charlize Theron, Chris Hemsworth, Sam Claflin, Sam Spruell

Assista ao trailer de Branca de Neve e o Caçador e veja as principais cenas do filme antes de assistir: