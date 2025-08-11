Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)
Bruno diz que perdeu as esperanças e que se conformou. Joyce o convida para batizar Alice. Helena vê Caio no shopping e o chama para ver Alice. Caio chora de emoção ao segurar a filha. Bruno pergunta a Olga se deve aceitar o convite de Joyce. Enquanto isso, ela vai ao shopping e vê Caio com Alice no colo. Joyce tira a filha do colo de Caio.
Helena tenta contornar a situação, mas Joyce está furiosa com a mãe. Caio diz a Joyce que ela não merece a mãe e a filha que tem. Sheila vai até a clínica e diz a Carlos que resolveu se afastar por alguns dias. Zuleika insinua a Rômulo que Paula está grávida. Xavier entra no quarto de Joyce falando alto e acorda Alice.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.