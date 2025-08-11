Diário do Nordeste
Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (11)

Bruno diz que perdeu as esperanças e que se conformou.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
História de Amor
Legenda: História de Amor
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (11) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Bruno diz que perdeu as esperanças e que se conformou.

Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira

Bruno diz que perdeu as esperanças e que se conformou. Joyce o convida para batizar Alice. Helena vê Caio no shopping e o chama para ver Alice. Caio chora de emoção ao segurar a filha. Bruno pergunta a Olga se deve aceitar o convite de Joyce. Enquanto isso, ela vai ao shopping e vê Caio com Alice no colo. Joyce tira a filha do colo de Caio.

Helena tenta contornar a situação, mas Joyce está furiosa com a mãe. Caio diz a Joyce que ela não merece a mãe e a filha que tem. Sheila vai até a clínica e diz a Carlos que resolveu se afastar por alguns dias. Zuleika insinua a Rômulo que Paula está grávida. Xavier entra no quarto de Joyce falando alto e acorda Alice.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.

Faustão
Zoeira

Faustão segue internado em São Paulo após ser extubado

Apresentador recebeu a visita dos filhos neste fim de semana

Redação
Há 2 horas
Foto que contém a empresária cearense Mônica Pinheiro
Zoeira

Cearense de Senador Pompeu ganha padaria completa no Domingão com Huck

Mônica Pinheiro esteve no programa da TV Globo neste domingo (10)

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem de divulgação de Dick Grayson, parceiro de Batman, da série Titãs
Zoeira

Que horas começa 'Titãs' deste domingo (10/08)?

Série conta a história do ex-parceiro de Batman, Dick Grayson

Redação
10 de Agosto de 2025