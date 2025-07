Saiba quem é Brett Goldstein, o novo affair de Jennifer Lopez

Após o divórcio de Ben Affleck, Jennifer Lopez estaria vivendo um romance com Brett Goldstein, com quem divide a cena no filme “Office Romance”, que marca seu retorno às comédias românticas e está em fase de gravação.

Brett nasceu em Londres, tem 44 anos e é comediante, produtor, roteirista e diretor. Ele iniciou a carreira no stand-up comedy, e depois seguiu para a TV britânica, com papéis de destaque em comédias como “Drifters” e “Derek”. Após vencer um prêmio no British Independent Film Awards por seu trabalho em “Adult Life Skills”, lançou o podcast “Films to Be Buried With”.

O seu trabalho de maior sucesso foi a série “Ted Lasso”, da Apple TV+. Além de roteirista da produção, Brett interpretou o jogador de futebol Roy Kent, papel que lhe rendeu dois prêmios Emmy. Além disso, ele assinou contrato com a Warner Bros. e estreou no universo da Marvel como Hércules em "Thor: Amor e Trovão".

Veja também Zoeira Justiça define valor de pensão dos filhos de Zé Felipe e Virginia após divórcio; veja valores Zoeira Quem é Buzeira, influenciador que arrecadou R$ 10 milhões em casamento com 'brincadeira da gravata'

Conforme o site RadarOnline, Ben Affleck não está satisfeito com o novo relacionamento da ex. “Ele está claramente deslumbrado pelos encantos dela para perceber o que o espera”, teria dito o ator.

“Jennifer pode ser muito dura com os homens. Desejo sorte a ele. Jennifer é exigente, tem padrões impossíveis e um estilo de vida que nem todo mundo consegue acompanhar. Eu não consegui, e me considero alguém bastante equilibrado”, acrescentou.