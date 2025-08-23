Saiba que horas começa o Caldeirão com Mion hoje (23/08)

Música, emoção e alegria serão os ingredientes do Caldeirão com Mion deste sábado (23). Exibido pela TV Globo, a atração começa às 14h50, logo após o programa "Ceará 360º".

Entre as novidades desta edição, o quadro "Tem ou não tem" está de volta e o Caldeirão de bons exemplos com histórias de quem faz o bem.

O Caldeirão com Mion tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

Que horas começa o Caldeirão do Mion?

O "Caldeirão do Mion" deste sábado começa a partir das 14h50, conforme programação da Globo. Também é possível assistir à emissora pelo Globoplay.