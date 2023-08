Quem são os integrantes da seita da novela Rebelde? Relembre trama

A organização secreta Seita, que perseguia alunos bolsistas no Elite Way School (EWS), marcou a novela Rebelde, exibida de segunda a sexta-feira, às 14h15, no SBT.

O objetivo do grupo era expulsar alunos bolsistas para "purificar" o colégio e, assim, manter apenas a elite na instituição. Os membros da Seita sempre apareciam mascarados, promovendo um ar de mistério nos telespectadores. Interpretado por Alfonso Herrera, Miguel era atormentado pelos membros do grupo.

A existência da comunidade secreta era uma dúvida até para o diretor da escola Pascoal Gandia (Felipe Nájera), por não possuir provas concretas. Além disso, ele também acreditava que a Seita poderia difamar o colégio.

Segredos da seita

O personagem Téo Ruiz (Eddy Vilard) foi responsável por revelar os podres da organização. O irmão dele havia sido um grande membro e Téo se infiltrou para auxiliar a derrubá-la.

Este plano do personagem, contudo, não é revelado imediatamente aos fãs da novela. Ele entra na organização após brigar com Josy (Zoraida Gómez) e Roberta (Dulce María) alegando querer exterminar os bolsistas do EWS.

Giovanni (Christian Chávez) é responsável por ajudar Téo a expor o nome de todos os membros da Seita ao longo dos anos, ao roubar arquivos. Os alunos participantes são expulsos por Gandía.

Veja membros da Seita

Aldo Mascarô

Ana Celia Contreras

Daniel Ferrer Escudero

Edgar Adrian Flores

Estebán Moreno

Giovanni Méndez

Inácio Ruiz

Jorge Alberto Vidal

Laura del Castillo

Pilar Gandía

Rodrigo Santiestebán

Téo Ruiz