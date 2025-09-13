Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' deste sábado (13) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião.

Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado

Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião. Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio. Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. Mário Sérgio instiga Freitas a delatar Marco Aurélio. Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada.

Marina conta para Maria de Fátima que Heleninha e Celina entraram em atrito por causa de Estéban. Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha para simular embriaguez. Ivan comenta com Raquel que não aceitará a proposta de Vilma. Freitas fica intrigado quando Odete se despede de Marco Aurélio.

Mário Sérgio desconfia quando Freitas lhe conta que conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe. Marco Aurélio e Leila embarcam com Tiago e Bruno para o evento de casamento dos dois. Mário Sérgio estranha a preocupação de Freitas com Marco Aurélio. Leila e Marco Aurélio se casam.

Eunice faz sucesso ao gerar interesse de uma marca famosa que vê o vestido de casamento criado para Leila. Marco Aurélio sofre um atentado, e é acudido por Leila.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.

Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Samir pede para levar um amigo para o sítio.

A. Seraphim
Há 1 hora
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Jaques deduz que foi usado por Olívia.

A. Seraphim
Há 1 hora
Apresentadora de TV Rafa Brites
Zoeira

Apresentadora Rafa Brites afirma ter sido discriminada em loja de luxo nos Estados Unidos

O caso ocorreu nessa sexta-feira (12)

Redação
Há 2 horas
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (13/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
13 de Setembro de 2025
Andressa e Thammy estão juntos desde 2013
Zoeira

Thammy Miranda e Andressa Ferreira anunciam segunda gravidez

O casal já é pai de Bento, de 5 anos

Redação
12 de Setembro de 2025
Débora Falabella apresenta 'Prima Facie' em Fortaleza e fala sobre lançamentos de filmes
Zoeira

Débora Falabella apresenta 'Prima Facie' em Fortaleza e fala sobre lançamentos de filmes

É a primeira que ela se apresenta no Cineteatro São Luiz

João Lima Neto
12 de Setembro de 2025
Mulheres elegantemente vestidas em um metrô, com expressões sérias e ar de ação e suspense.
Zoeira

TV Globo exibe 'Oito Mulheres e um Segredo' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (12)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (12) traz uma mistura de comédia e ação para o público de casa

A. Seraphim
12 de Setembro de 2025
renata saldanha e eva pacheco, cearenses do bbb 25
Zoeira

Ataques xenofóbicos contra ex-BBBs viram tema de prova de olimpíada no Ceará

A cearense Eva Pacheco comentou o assunto nas redes sociais

Redação
12 de Setembro de 2025