Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

A novela 'Vale Tudo' deste sábado (13) vai ao ar às 21:20, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião.

Resumo completo de 'Vale Tudo' deste sábado

Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião. Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio. Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. Mário Sérgio instiga Freitas a delatar Marco Aurélio. Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada.

Marina conta para Maria de Fátima que Heleninha e Celina entraram em atrito por causa de Estéban. Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha para simular embriaguez. Ivan comenta com Raquel que não aceitará a proposta de Vilma. Freitas fica intrigado quando Odete se despede de Marco Aurélio.

Mário Sérgio desconfia quando Freitas lhe conta que conseguiu o dinheiro para comprar a casa da mãe. Marco Aurélio e Leila embarcam com Tiago e Bruno para o evento de casamento dos dois. Mário Sérgio estranha a preocupação de Freitas com Marco Aurélio. Leila e Marco Aurélio se casam.

Eunice faz sucesso ao gerar interesse de uma marca famosa que vê o vestido de casamento criado para Leila. Marco Aurélio sofre um atentado, e é acudido por Leila.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 21:20, na Rede Globo.