Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela deste sábado (2)

A novela 'História de Amor' deste sábado (2) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Paula fica revoltada com a atitude de Sheila.

Resumo completo de 'História de Amor' deste sábado

Paula fica revoltada com a atitude de Sheila. Ana e Yara tentam apartar a briga, e Sheila ameaça Ana com uma faca. Xavier grita para os vizinhos verem seu carro novo, e Marta não gosta da surpresa. Helena vai ao médico com Marta, que fica ansiosa achando que a doença voltou. Fabrício a examina, e afirma que está tudo bem. Renato convida Mariana e Maristela para irem para Marrocos com ele.

Yara conta para Carlos e Daniel o que Sheila fez na casa de Paula. Joyce dorme e, como que atraída por um olhar muito forte, abre os olhos e dá um grito. Sheila está inclinada sobre o berço de Alice. Joyce fica apavorada com a presença de Sheila. Levanta e pega a filha para verificar se ela está segura. Depois, olha Sheila com desconfiança.

Sheila pede desculpas por tê-la assustado. Assunção recebe a visita de um amigo deficiente físico. Sheila pega Alice no colo e Joyce se assusta. Sheila brinca com Joyce dizendo que Alice agora é dela e que a levará pra casa. Neusa convida Zuleika e Rômulo para serem os padrinhos de seu casamento com Mendonça. Joyce avisa a Helena que a porta de casa não ficará mais aberta.

Carlos diz a Sheila que ela não está bem. Sheila diz a Carlos que não quer mais viver do passado. Carlos diz a Sheila que não quer mais ela trabalhando na clínica. Sheila coloca fogo em todos os objetos que a fazia lembrar-se de Carlos.

Que horas começa?

