Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (14)

A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (14) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Paula liga para a casa de Olga com intuito de falar com Carlos.

Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira

Paula liga para a casa de Olga com intuito de falar com Carlos. Ela cobra a presença dele na casa de Zuleika. Eles brigam. Mariana briga com Neusa e Paula defende a empregada. Daniel e Bianca vão até a casa de Helena. Carlos visita Helena no primeiro dia do ano. Os dois se beijam apaixonadamente. Helena convida Carlos para ir à igreja. Rômulo aconselha Paula a mudar de comportamento com relação a Carlos. Caio convida Urbano para almoçar num restaurante.

Joyce se orgulha da atitude do namorado. Paula telefone para Carlos e ele diz que não falará com ela. Dalva vai ao hospital ver a neta na incubadora. O olhar dela endurece ao ver a menina. Dalva fixa o olhar na incubadora e lembra-se de quando desejou que a filha de Joyce não nascesse. Assunção vai à praia ver Luizinho conduzir a ginástica das crianças. Dalva entra no berçário com uma expressão de quem vai fazer algo errado, mas é surpreendida por um médico.

Joyce e Helena vão ao hospital e encontram com Dalva. Paula almoça com Carlos e os dois discutem. Paula diz a Carlos que se sente usada por ele. Dois homens chegam à casa de Assunção. Valkíria se anima quando eles falam sobre a ideia de usar o rosto de Assunção no pôster de uma campanha de divulgação da cidade do Rio de Janeiro. Mariana provoca Paula, e ela diz que não quer mais ver Carlos. Bruno decide viajar.

Assunção assina o contrato para a campanha publicitária. Sheila liga para Helena. Daniel telefone para Joyce e pede para ela encontrá-lo no hospital. Joyce e Caio chegam ao local e não encontram Alice na incubadora. Joyce fica desesperada. Helena é surpreendida pela chegada da filha com Alice no colo.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.