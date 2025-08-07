Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'História de Amor' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Joyce olha Caio e vai embora.
Resumo completo de 'História de Amor' desta quinta-feira
Joyce olha Caio e vai embora. O rapaz ainda tenta alcançá-la, mas Joyce o ignora. Ele percorre todas as lojas do shopping, mas Joyce se esconde. Silvana diz a Caio que vai passar para o nome dele o apartamento que destinou a ele em seu testamento.
Helena aconselha Joyce a ir à festa de Marininha. Bruno chega à casa de Silvana e leva flores para a aniversariante. A campainha toca e Caio vai abrir a porta, para sua surpresa, é Joyce.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.