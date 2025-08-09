Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (9)
A novela 'Êta Mundo Melhor' deste sábado (9) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' deste sábado
Candinho desconfia que há alguém escondido na casa de Zulma, que consegue despistá-lo. As crianças comemoram a volta de Samir, menos Simbá. Medeia e Margarida repreendem Asdrúbal. Celso oferece ajuda a Estela para arcar com os custos dos exames de Anabela.
Candinho tenta se reaproximar de Dita. Zulma visita Candinho, e Policarpo a ataca novamente. Dita confessa a Margarida que gosta de Candinho. Ernesto e Tamires planejam um novo golpe. Clóvis e Zulma atrapalham o encontro de Dita e Candinho.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.