Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

A novela 'Êta Mundo Melhor' deste sábado (13) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Samir pede para levar um amigo para o sítio.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' deste sábado

Samir pede para levar um amigo para o sítio. Candinho sonda Padre Lucas sobre Marilda e Aderbal. Manoela questiona a decisão de Dita de deixar sua carreira na rádio por conta de Joaquim. Haydée presenteia Lúcio. Sabiá pede Zenaide em namoro. Zulma desconfia quando Samir conta que viajará com a nova família. Mirtes visita Ernesto na delegacia.

Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda que encontrou na gruta. Tamires orienta Mirtes a procurar Doutor Paixão para ajudar Ernesto. Asdrúbal provoca um acidente com o carro ao lado de Picolé e Zé dos Porcos. Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.