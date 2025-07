Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (4)

A novela 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira (4) vai ao ar às 18:05, após 'Quartas de Final: Fluminense x Al Hilal'. Nesse capítulo, Candinho conta para Dita e Margarida sobre a morte de Filó e o desaparecimento do bebê.

Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta sexta-feira

Candinho conta para Dita e Margarida sobre a morte de Filó e o desaparecimento do bebê. Araújo acusa Celso de lhe propor um negócio escuso. Zé dos Porcos afirma a Quincas que jamais se casará novamente. Medéia chega à casa de Quinzinho e Cunegundes. Olga comenta com Araújo sobre a necessidade de internação de seu filho, que está em tratamento no Exterior.

Estela pede que Aurora impeça o homem que a procurou de voltar à sua casa. Tamires diz a Celso que sua prima negou a proposta de compra do dancing. Zé dos Porcos conhece Maria Divina. Maria flagra Celso com Tamires no dancing. Candinho leva Dita de volta à fazenda. Cunegundes cobra dinheiro de Candinho.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:05, na Rede Globo.