Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)
Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo.
Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
A novela 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem'. Nesse capítulo, Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo.
Resumo completo de 'Êta Mundo Melhor' desta quinta-feira
Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino. Anabela passa mal, e Estela se desespera. Samir se esconde no estábulo de Policarpo.
Picolé encontra Samir e apoia o menino. Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.
Que horas começa?
A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.