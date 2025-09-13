Diário do Nordeste
Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela deste sábado (13)

Jaques deduz que foi usado por Olívia.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Legenda: Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Foto: Reprodução/TV Globo

A novela 'Dona de Mim' deste sábado (13) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jaques deduz que foi usado por Olívia.

Resumo completo de 'Dona de Mim' deste sábado

Jaques deduz que foi usado por Olívia. Samuel vai à casa de Ryan buscar Sofia. Marlon apoia Kami, que teme as ações do assediador. Tânia encontra a pasta com o atestado de infertilidade de Abel. Ricardo pede que Tânia esqueça Jaques. Ryan defende Kami do assediador.

Kami se sensibiliza com a fala de Ryan sobre seu namoro com Marlon. Nina liga para Isabela, que se interessa pela situação de Filipa com Jaques. Kami organiza uma festa surpresa de noivado para Marlon. Bárbara chega ao galpão e encontra Marlon e Kami.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:45, na Rede Globo.

