Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (5)

A novela 'Dona de Mim' desta terça-feira (5) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta terça-feira

Leo chega com Sofia à mansão, e todos perguntam por Abel. Rosa comenta com Ayla sua preocupação com o destino de Abel. Davi liga para Jaques, que despista o sobrinho. Todos rezam pela volta de Abel. Sofia se desespera com a ausência do pai. Marlon avisa a Samuel que encontrou o carro de Abel, que desconfia de que o pai possa estar vivo.

Danilo sofre com o acidente de Abel e pressiona Jaques. Samuel acusa Danilo de ser um espião de Jaques. Pam e Kami desconfiam da proximidade entre Danilo e Jaques. Jaques assume a sala de Abel na Boaz, e Samuel afirma que o tio atentou contra seu pai.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.