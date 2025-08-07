Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

A novela 'Dona de Mim' desta quinta-feira (7) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Todos se incomodam com a presença de Jaques na mansão.

Resumo completo de 'Dona de Mim' desta quinta-feira

Todos se incomodam com a presença de Jaques na mansão. Nina descobre que Katinha não está grávida. Jaques ameaça Nina, que decide se aliar a ele. Samuel pressiona Katinha sobre o bebê. Ryan tem indulto do presídio e pede para passar uns dias com Kami e Dedé. Manuel permite que Nina trabalhe em seu estabelecimento. Vespa exige que Ryan guarde suas mercadorias ilegais.

Samuel e Jaques discordam das ações para a Boaz. Danilo ameaça Natara para favorecer Pam. Vespa denuncia Ryan para Durval. Davi é promovido a diretor de marketing, e Breno e Ayla temem o futuro da empresa. Katinha diz a Jaques que não quer mais enganar Samuel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 19:40, na Rede Globo.