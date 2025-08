Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (5)

A novela 'A Viagem' desta terça-feira (5) vai ao ar às 17:15, após 'O Pai da Noiva'. Nesse capítulo, Téo acaba brigando com a ex-mulher e chamando Maroca de mãe.

Resumo completo de 'A Viagem' desta terça-feira

Téo acaba brigando com a ex-mulher e chamando Maroca de mãe. Enquanto isso, Alberto ora por Alexandre. Maroca, assustada, conta para Diná que Téo a chamou de mãe. Mauro conta a Raul que eles estão perdendo clientes por causa de Téo. Téo vai ao salão de beleza e agarra Lisa, beijando-a bruscamente. Téo quer levar Lisa para andar na moto que alugou, mas ela não vai. Cininha fica elogiando Fátima para Agenor.

Moradores enfeitam a vila para o casamento de Sofia. Téo tenta atropelar Otávio. Glória liga para Alberto e conta que Téo está tentando atropelar Otávio. Okida salva o patrão. Otávio leva Téo para dentro de casa para conversar. Lisa conta a Zeca e Carmem a vergonha que passou com o namorado. Diná e família chegam a Itatiaia. Alberto e Otávio oram, enquanto Téo dorme. Estela pressente que Diná está sofrendo.

Estela liga para Otávio e pede permissão de visitar Diná e a mãe em Itatiaia. Quando Téo acorda, não se lembra de nada que aconteceu. Estela aparece na casa do advogado em Itatiaia. As duas irmãs se reencontram. Estela e Diná fazem as pazes. Na casa de Otávio, Téo fica sem saber o que está acontecendo, diz que não se lembra de nada. Téo diz a Alberto e Raul que não quer mais a separação oficial de Diná.

Na pensão, todos comentam o comportamento de Téo. Mascarado diz a Lisa que Téo pode estar com problemas espirituais. O espírito de Júlia aparece para proteger Dudu. No dia seguinte, o menino conta ao pai que sonhou com a mãe. Bia sai de carro com os amigos do pai. Na estrada de Itatiaia, Estela e Diná encontram com ela.

Que horas começa?

